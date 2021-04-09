(النفط): زيادة إنتاج الجازولين بالمصفاة لـ(4300) برميل يومياً





تفقد وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط المهندس وليد الأسد سير العمل بمصفاة الخرطوم، مؤكداً زيادة الإنتاج في وحدة الجازولين إلى 4300 برميل في اليوم.

وأكد الوكيل أن المصفاة تعمل بصورة طبيعية وفي كامل جاهزيتها لمد البلاد بالمنتجات النفطية.

من جانبه قال حامد سليمان وكيل قطاع النفط السابق، إن زيارته للمصفاة تأتي في إطار اكتمال إجراءات التسليم والتسلم، مشيداً بقدرات العاملين بالمصفاة، شاكراً لهم حسن تعاملهم خلال فترة عمله، متمنياً أن يواصل الوكيل الجديد ما بدأه من مشروعات.

السوداني