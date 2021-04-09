إثيوبيا: الخلافات الحدودية مع السودان لن تحل إلا بالطريقة السلمية





أجرى مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بايدن، جيك سوليفان، محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن.

وقال الأخير إن الوضع في تيغراي يتحسن، على الرغم من أنه يتطلب تدخلاً جاداً. وكشف دمقي مكونن، أنه تم نقاش ملف سد النهضة، خلال المحادثة أمس وقال: نقلت له أن المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي مفيدة، من خلال افتراض أن المراقبين يخدمون القضية بشكل عادل وحيادية.

واضاف: نقلت له بأن قضية الخلافات الحدودية مع السودان لن تحل إلا بالطريقة السلمية”.

السوداني