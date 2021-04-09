مواطنو أبيي يطالبون بإبعاد القوات الأممية الاثيوبية





شددت القيادات الشعبية بمنطقة أبيي على ضرورة إبعاد القوات الاممية المكونة من القوات الاثيوبية من “أبيي” لجهة أنها لم تعد تحافظ على الأمن في المنطقة، وقال الأمين العام لتجمع نهضة غرب كردفان عبد الحميد منعم منصور أمس في منبر سونا: ( قوات الجيش الشعبي التابعة لدولة جنوب السودان هاجمت منطقة أبيي مما تسبب في سقوط عدد من القتلى، بجانب نهب عدد كبير من مواشي المواطنين، ونوه الى أن النهب والقتل الهدف منه إفقار المنطقة وتشريد مواطنيها، وحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية مايجري في ابيي ، وطالبها بضرورة حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، وأعلن تأييدهم مطالبة وزارة الخارجية القوات الإثيوبية من منطقة أبيي.

ودعا ممثل قبائل المسيرية وانس عبدالرحمن الحكومة بضرورة الاهتمام بمنطقة أبيي لأنها جزء من السودان فضلاً عن أنها منطقة قومية، وطالب الأمم المتحدة بضرورة العمل على استبدال القوات الإثيوبية ، وأردف، نريد إستبدال القوات الأثيوبية باي قوات دولية أخرى، وبرر مطالبتهم تلك لأنها لم تعد قوات محايدة، ناشد حكومة جنوب السودان بالتدخل وايقاف الجيش الشعبي ومنعه من مهاجمة أهالي منطقة أبيي.

(كوش نيوز)