وزير التجارة يُوجِّه بِسُرعة إنجاز إجراءات المُواطنين





وجّه وزير التجارة والتموين، علي جدو، العاملين بالوزارة والوحدات التابعة لها، بسرعة إنجاز المهام والإجراءات المُرتبطة بمصالح المُواطنين والقطاع التجاري.

وقال جدو في تصريح صحفي اليوم (الجمعة)، إنّ الوزارة تمثل رأس الرمح في توفير مُتطلبات العيش الكريم وتوفير احتياجات المُواطنين، مُشدِّداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، كذلك ربط الأداء المُتميِّز بالمُكافآت والتحفيز، وضرورة تحقيق التوازن المطلوب في الميزان التجاري، من خلال التحسُّن الواضح في أداء الصادرات وتحصيل عائدات الصادر.

واستعرض جدو، أداء الوزارة خلال الربع الأول للعام ٢٠٢١م، بقيادات العمل التنفيذي والمديرين العامين، مُؤكِّداً أهمية تكملة الإجراءات القانونية التشريعية لقانون تنظيم التجارة والتعاون، مع تفعيل أداء المؤسسات الخاصّة بالرقابة وتنظيم الأسواق حمايةً للمستهلك، مُشيراً الى قيام حملات دورية في كل الأسواق، وذلك بهدف التنظيم والرقابة بالتنسيق مع الجهات المُختصة.

السوداني