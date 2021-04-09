الهلال يتذيل المجموعة ويودّع الأبطال





خسر فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف أمام مازيمبي الكنغولي بمعقل (الغربان) بمدينة لوممباشي ليودع أبطال أفريقيا متزيلاً مجموعته بأربعة نقاط.

وتقدم الأزرق عن طريق لاعبه عيد مقدم في الشوط الأول في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، فيما سجل محترف الهلال محمد وتارا هدفاً في مرماه عن طريق الخطأ في الشوط الأول ليمنح أصحاب الأرض التعادل.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الهلال وأفلح مازيمبي في إحراز الهدف الثاني عن طريق البديل اسحق تشيبانغو في أول لمسه له عقب تبديله في الشوط الثاني.

وتوقف رصيد الهلال في (4) نقاط فقط متزيلاً مجموعته، فيما تأهل فريق صن داونز الجنوب أفريقي بـ (13) نقطه متصدراً المجموعة رغم خسارته من شباب بلوزداد الجزائري بهدفين نظيفين الذي تأهل للمرحلة المقبلة برصيد (9) نقاط، فيما احتل مازيمبي المركز الثالث برصيد (5) نقاط.

باج نيوز