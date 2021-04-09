الصحة العالمية تتفقد مؤسسات صحية بالجزيرة





إستهل وفد منظمة الصحة العالمية مكتب إقليم شرق المتوسط زيارته لولاية الجزيرة برئاسة دكتور رنا حاجي ممثل المكتب الإقليمي بالقاهرة بزيارة مركز العزل بمستشفى النبت ومركز مدني لأمراض وجراحة القلب وقسم العناية المكثفة وقسم الطواري بمستشفى مدني التعليمي ومعهد النيل الأزرق للأمراض السارية ومركز صحي بحي بانت غرب مدني للوقوف على النظام الصحي بالولاية.

وقالت رئيس وفد الصحة العالمية بحسب (سونا) إن الزيارة ضمن برنامج زيارات المنظمة لعدد من ولايات السودان للتعرف على الوضع الصحي، مشيدةً بأداء المواقع التي تمت زيارتها ووصفتها بالممتازة رغم وجود العديد من التحديات.

وأشارت لضرورة التطعيم ضد كوفيد 19 للكوادر الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة والأعمار فوق 60 عاماً لحماية أنفسهم وحماية المجتمع قاطبة .

( كوش نيوز)