رياضية

اشتباكات بين جماهير المريخ ومجموعة سوداكال بالإستاد

2021/04/09
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club el merrikh soudan

وقعت اشتباكات عنيفه في استاد المريخ بين معتصمين من جماهير النادي ومجموعه آخرى تُقدر بستين شخصاً أحضرهم رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال لحراسة الإستاد.

وبدأت الاشتباكات عندما حاول عدداً كبيراً من جماهير النادي دخول الإستاد ما أدى إلى الإشتباك مع مجموعة سوداكال والتي استخدم أفراد منها السلاح الأبيض لمنع الجماهير من دخول الاستاد، واستمرت الاشتباكات حوالي ساعة نتج عنها إصابات طفيفه.

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وكان سوداكال أعلن اليوم (الجمعة) تأجيل الجمعيه العمومية التي دعا لهم بعد أن تم إلغائها بواسطة الشرطة وأكد سوداكال أنه سيعقد جمعية عمومية (إلكترونياً) خلال الفترة المقبلة.

باج نيوز

2021/04/09
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