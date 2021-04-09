حزب الأمة القومي يؤكد العمل لتحقيق البناء الديمقراطي





قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير أن حزبه سيعمل مع جميع المكونات الوطنية بالبلاد من أجل تحقيق البناء الديمقراطي السليم وصولا إلى التداول السلمي للسلطة بالبلاد عبر صناديق الاقتراع.

جاء ذلك خلال مخاطبته الجمعة بدار الحزب بالفاشر بحسب ( سونا) الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التنظيمي لحزب الأمة بشمال دارفور الذي يجئ في إطار النفرة التنظيمية التي أعلنتها الأمانة لحزب الأمة القومي بغرض مراجعة الاسس التنظيمية للهياكل وتنوير الكوادر بمبادئ مواقف حزب الامة تجاه مختلف القضايا الوطنية، وتطرق إلبريربالشرح لمنهج حزب الأمة تجاه مختلف القضايا، مشيرا إلى أن ذلك المنهج يقوم على الوسطية والتقدمية الملتزمة والحوكمة الرشيدة والمحافظة على حقوق الانسان والمرأة، مضيفا في هذا الجانب أن لحزب الأمة مكتبة فكرية ذاخرة و ثرة وتشتمل على الكثير من الحلول لقضايا الساعة التي تطرح في البلاد .

وكان قد تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التنظيمي كل من رئيس الحزب بالولاية د.محمد ادم عبد الكريم والامين العام م. علي ابكر كباشي وامينة المرأة د. فاطمة ابراهيم احمد، مرحبين بوفد الأمين العام، مؤكدين أن حزب الأمة القومي سيظل رائدا وقائدا للأمة السودانية في مسيرته نحو النهضة والتطور والتقدم عبر المسار الديمقراطي الحر والنزيه.

( كوش نيوز)