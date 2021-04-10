موظفون بوزارة الثقافة والاعلام يطالبون حمدوك باعفاء وكيل أول الوزارة





جدد عدد من منسوبي وزارة الثقافة والاعلام مطالبتهم باعفاء وكيل أول وزارة الثقافة والاعلام الرشيد سعيد يعقوب وطاقم مكتبه مشيرين الى التدهور الكبير الكبير الذي لحقت بالوزارة خلال عهده .على حسب وصفهم

وأوضح عدد من منسوبي الوزارة خلال احتجاج نظمه عدد من منسوبي وزارة الثقافة والاعلام احياء لذكرى السادس من ابريل الى مجلس الوزراء رافعين لافتات تندد برحيل سعيد وطاقم مكتبه فورا.

واشار عدد من المحتجين الى التدهور الكبير الذي لحقت بالوزارة واستهتار الوكيل بالموظفين وتجاهل الاستماع اليهم وعدم التعامل معهم واوضحوا أنه يعمل لنفسه وطاقمه ولا يهمه أمر الموظفين والوزارة.

واضافوا ” هذا الوكيل ظل طوال تلك الفترة يتجاهل أمر الوزارة ولا يعنيه من قريب ولا بعيد فاصبح الوزارة مهجورة ولا يوجد موظفين يعملون مشيرين الى إنه متفرغ الى هواه ولا يعلم ما يدور في الوزارة ويعمل فقط مع مدير مكتبه الذي يمسك بزمام الوزارة من غير دراية وعلم.

وطالب المحتجين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بضرورة تغيير وكيل اول وزارة الثقافة والاعلام فورا حفاظا على هيبة الوزارة والعاملين فيها ،لانهم تضرروا كثيرا من سياسات سعيد غير الرشيدة وانهم حرموا من جميع حقوقهم الأدبية المادية.

الخرطوم الحاكم نيوز