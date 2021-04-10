الصحة توقف مرتب مدير ادارة الصيدلة بسبب تصريحاته للجريدة





أوقفت وزارة الصحة مرتب الشهر الماضي لمدير إدارة الصيدلة والسموم بمحلية الخرطوم د: مجدى طه محمد نور بعد أن قامت ادارة الصيدلة والسموم بالخرطوم بتشكيل لجنة للتحقيق معه على خلفية تصريحاته التي أدلى بها للجريدة عن تفاقم أزمة الدواء وكشف عن أنه سيمثل غدا امام اللجنة وأعلن دمجدي في تصريح رفضه الجلوس مع لجنة التحقيق اذا كان بين أعضائها من هو اقل درجة وظيفية منه لجهة أن قانون العمل ينص على ذلك. وكشف عن تفاصيل جديدة حول لجنة التحقيق وقال تم إخطاري بها شفاهه ورفضت ذلك باعتبار أن لدي مكتب ويجب أن يتم ابلاغي بالتحقيق عبر خطاب مكتوب ونوه إلى أن خطاب التحقيق صدر في الخامس والعشرين من مارس الماضي.

وانتقد اقدام وزارة الصحة على تلك الخطوة وأردف تم منعي من التصريحات الا بتفويض بموجب قرارا أصدره وزير الصحة الأسبق في عهد النظام البائد مأمون حميدة ووجهت لادارة الصيدلة سؤال مفاده كيف يسري هذا القرار بعد سقوط النظام البائد وأين شعارات الثورة حرية سلام وعدالة؟ وبعد أن رفضت الامتثال لتلك القرارات شكلت لجنة للتحقيق معي.

الخرطوم / شذى الشيخ

صحيفة الجريدة