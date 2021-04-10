أبي أحمد يوجه رسالة إلى رئيس جيبوتي





وجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رسالة إلى رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، بعد إعلان إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية خامسة مدتها 5 سنوات.

ونال عمر جيله نسبة تجاوزت 98 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت، أمس الجمعة، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ.

وكتب أبي أحمد، على “تويتر”، اليوم السبت: “أهنئ شقيقي رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، على إعادة انتخابه رئيسا لفترة جديدة”.

وتابع: “إثيوبيا تتمنى للرئيس عمر جيله وشعب جيبوتي الرفاهية وأن نبقى جيران وشركاء على الدوام”.

وقال وزير الداخلية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجيبوتية، إن “الرئيس إسماعيل عمر جيله حصل على أكثر من 167 ألف صوت، وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 أبريل/ نيسان 2021، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.

وخاض جيله، 73 عاما، الانتخابات في مواجهة منافس واحد فقط هو رجل الأعمال زكريا إسماعيل فرح، 56 عاما.

وانطلقت، أمس الجمعة، عملية التصويت لـ 215 ألف ناخب مسجل من إجمالي عدد سكان جيبوتي، البالغ عددهم 990 ألف نسمة.

ويعد عمر جيله أطول رؤساء أفريقيا بقاء في السلطة، وهو ثاني رئيس لجيبوتي منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1977 بعد الرئيس حسن جوليد، الذي تولى السلطة منذ ذلك التاريخ وحتى عام 1999.

وجرى تعديل دستور جيبوتي عام 2010 لإلغاء ربط الفترات الرئاسية بحدود زمنية، رغم وضع حد للسن عند 75 عاما، ما يعني أن ولاية جيله الخامسة يجب أن تكون الأخيرة.

العربية نت