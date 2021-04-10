والي الخرطوم يشارك في إنطلاقة برنامج “خطوة مع الكناس”





شارك والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر مساء اليوم في إنطلاقة برنامج خطوة مع الكناس وسط مشاركة كبيرة من مؤسسات الولاية الرسمية والمجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية ولفيف من المبدعين والفنانين. والي الخرطوم دعا كل الشركاء بالعمل مع الولاية للاسهام في إستدامة اعمال النظافة. وأطلقت ولاية الخرطوم مع الشركاء برنامج (خطوة مع الكنّاس) لتحفيز المجتمع وتنظيم المبادرات العاملة في مجال النظافة وضمان المشاركة الفعالة في خطط وبرامج ولاية الخرطوم بخصوص الحفاظ على البيئة. ويشتمل البرنامج الذي بدأ اليوم السبت(بحسب سونا) على حملة لنظافة العاصمة وخلق نموذج للشوارع والساحات والميادين العامة. وسيستمر البرنامج ليعم كل انحاء الولاية بمشاركة لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة داخل الاحياء السكنية.

الخرطوم ( كوش نيوز)