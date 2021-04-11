الجيش يجري ترتيبات لتسليم 60 أسيراً إثيوبياً الاثنين المقبل





يرتب الجيش لتسليم عشرات الأسرى الاثيوبيين الذين القى القبض عليهم خلال الاشتباكات المتقطعة الدائرة على الحدود السودانية الاثيوبية منذ نوفمبر الماضي.

وقالت مصادر عسكرية موثوقة لـ “سودان تربيون” إن عملية التسليم المرتقبة كان يفترض أن تتم امس السبت بمدينة القلابات لكن تقرر تأجيلها الى غد الاثنين المقبل لمزيد من الترتيبات الفنية.وأضافت “اكتملت التجهيزات العسكرية والإدارية في قيادة الفرقة الثانية مشاة لإطلاق سراح 60 من الأسرى الأثيوبيين التابعين للجيش ومليشيات الامهرا”.

وأوضحت المصادر أن تلك العناصر جرى توقيفها بواسطة الاستخبارات العسكرية داخل الأراضي السودانية في منطقتي الفشقة الكبرى والصغرى لتورطهم في عمليات عسكرية تستهدف زعزعة أمن المزارعين والرعاة السودانيين على مدى الستة أشهر الماضية.

وقالت إن خطوة تسليم الأسرى تؤكد حرص القوات المسلحة على الانفتاح والسلم المجتمعي وحسن الجوار، كما تثبت حرص الجيش السوداني وقوات الاحتياط على انفاذ البروتوكولات المشتركة بين البلدين.وينتظر أن تتم عملية التسليم بحضور لجنة أمنية من إقليم الامهرا المحاذي لولاية القضارف شرقي .

وأفادت المصادر أن الشريط الحدودي يشهد استقرارا منذ أيام وان الأنباء المتداولة عن اشتباكات مسلحة بين الجيش والقوات الاثيوبية غير صحيح.وتابعت” الجيش السوداني انتشر على طول الشريط الحدودي وعمل على تأمين كافة عمليات حصاد القطن والذرة وحركة الرعاة”.

صحيفة الجريدة