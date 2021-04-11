دعوات للقوى الثورية لاجهاض المبادرة الاماراتية التي تهدف لتقسيم الفشقة





دعا رئيس المجلس التنفيذي لحركة بلدنا بولاية القضارف جعفر خضر القوى الثورية بالعمل على إجهاض المخطط الإماراتي الذي وصفه بالاستعماري والذي يهدف إلى تقسيم الفشقة الحدودية ، وحذر خضر في تصريح لـ(الجريدة) من استمرار التدخل الإماراتي في انتهاك السيادة السودانية ، واعتبر أنه أمر خطير، وقال: ما زال الجنود السودانيين يعملون كمرتزقة في اليمن لمصلحتهم منذ حقبة المخلوع البشير وحتى الآن عبر اللجنة الأمنية التي تترأس مجلس السيادة ، وجزم أن الأمارات أحد أكبر الدول التي عملت على إجهاض الثورة السودانية وانتهاك السيادة الوطنية وأوضح خضر أنه على الحكومة المدنية بناء علاقات طيبة مع أثيوبيا ترتكز على الحفاظ على السيادة الكاملة على الأرض والمصالح المشتركة بحيث يستفيد الطرفين دون اعتداء.

القضارف: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة