مالك عقار يطلع على الأوضاع بمنطقة باو بولاية النيل الأزرق





التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير بالقصر الجمهوري اليوم، بوفد الإدارة الأهلية بمنطقة باو بولاية النيل الأزرق برئاسة محمد أبو العلاء جمعة، ناظر عموم قبائل الانقسنا بالولاية.

وأشار أبوالعلاء في تصريح صحافي إلى أن الوفد قدم شرحا مفصلا لعضو مجلس السيادة، حول المساعي والجهود التي ظلت تبذلها الإدارة الأهلية بالولاية والمنطقة، من أجل تحقيق المصالحات والسلم الاجتماعي، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات الصلة بغرض ترقية وتطوير الزراعة وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتحديثها وإمكانية استفادة وتمكين النازحين واللاجئين من مباشرة أنشطتهم الزراعية خلال فصل الخريف المقبل.

ولفت إلى أن الوفد قدم رؤيته حول أهمية استفادة جميع المواطنين من الثروات المعدنية بالمنطقة، مبينا أن عضو مجلس السيادة وعد بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المواطنين عبر الاتصال بجهات الاختصاص في وزارتي الزراعة والطاقة والتعدين بغرض إيجاد المعالجات المطلوبة.

وقدم الوفد تهنئته ومباركته للسيد مالك عقار اير بمناسبة اختياره عضوا بمجلس السيادة والاطمئنان على صحته بعد رحلة استشفائه بجمهورية مصر العربية.

سونا