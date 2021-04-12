وزير المالية السوداني: تجربة مصر في التحول الإقتصادي جديرة بالاهتمام





أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط فى المباحثات المشتركة مع نظيره المصرى بأن تجربة مصر في التحول الإقتصادي جديرة بالإهتمام ووصفها بالمهمة جداً للسودان مبيناً بأن شعب وادي النيل لهم علاقات وصفات مشتركة ، تجعلنا أن نستفيد من تجربة الشقيقة مصر فى الإصلاحات الاقتصادية وأننا نعمل فى التبادلات الاقتصادية التى تنفع شعب البلدين .

وقال خلال جلسة المباحثات مع وزير المالية المصري الدكتور محمد أحمد معيط والوفد المرافق له الأحد بمبانى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بأن هذه الزيارة جاءت في الوقت المناسب لتبادل الافكار وادارة المصالح المشتركة بين البلدين

وأضاف جبريل نحن في القطاع الاقتصادي التنفيذى للدولة نعمل معاً للإصلاح ووضع رؤية مشتركة تتسق مع التغيرات والتحولات الاقتصادية .

مضيفاً “نحن الآن نرتب للقاء باريس في منتصف الشهر القادم وتجربة مصر مفيدة جداً للسودان وهي أقرب تجربة لنا.

وقال جبريل في تصريح للإعلام عقب اللقاء استمعنا للتجربة المصرية للاصلاح الاقتصادي وأدى إلى نتائج ملموسة يمكن أن نستفيد منها بتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جانبه أكد الدكتور محمد احمد معيط وزير المالية المصري متانة العلاقات بين البلدين . داعياً بان نعمل لمصلحة شعبى وادي النيل فى مختلف المجالات وبالاستفادة من كل ثروات البلدين وتطوير و دعم المصالح المشتركة .

وقال معيط إن الاقتصاد المصري مر بظروف صعبة ولكن بحمد الله تجاوزناه وقد مررنا بأزمة كورونا والإصلاح وقد أثرت كتيراً لكن تجاوزنا هذه الازمة بالتخطيط وتضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمعنية .

ودعا معيط الى أهمية التعاون والتنسيق وقال ” ونحن نتحمل مسؤولية تاريخية ولابد من إشراك المواطن في كل الخطط والبرامج .

وقال إن عملية الإصلاح في مصر ارتكزت علي عدة محاور تتعلق بالسياسات النقدية والمالية فكان لابد من التخلص من دعم المحروقات والكهرباء وتحول دعم القمح الي دعم رغيف الخبز .

معرباً معيط بأن سيكون هنالك تعاون كامل بين البلدين وسيكون هناك تبادل خبرات للجهات الرسمية والحكومية للنسيق لمصلحة التحول الاقتصادى الذى يخدم وادى النيل .