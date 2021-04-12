مجلس البيئة بالخرطوم: مبادرة خطوة مع الكناس ستحدث تغييراً في العمل البيئي





شارك المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم في برنامج “خطوة مع الكناس” التي دشنها والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر وسط مشاركة فاعلة من كل مؤسسات الولاية والمجتمع المدني بهدف التوعية بإصحاح البيئة وتكثيف البرامج التوعوية بالولاية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بالولاية دكتور بشرى حامد أحمد في تصريحات صحافية ،إن المبادرة جديدة من حيث المضمون والفكرة وإنها جاءت من قلب المجتمع والشركاء والجامعات وهيئة نظافة ولاية الخوطوم ومحليات الولاية.

وأضاف أن النظافة عمل مجتمعي يعتمد على مشاركة جميع الشركاء من خلال التقييم والتنفيذ والإستدامة، مؤكداً أن فكرة المبادرة تعد ممتازة إذا تمت رعايتها، وستحدث تغييراً في العمل البيئي.

وقال إنها مسألة تحتاج إلى كثير من الجهد والتصويب والإستدامة والمراقبة باعتبارها خطوة شاملة لكل وحدات محليات الولاية حتى يعبرون بملف النظافة إلى بر الأمان.

َومن جانبها أكدت مدير إدارة التوعية والشراكات والإعلام فاطمة إبراهيم سالم أن مبادرة خطوة مع الكناس وعاء يجمع كل منظمات المجتمع المدني لدعم الجهد الرسمي لإستراتيجية نظافة الولاية وهي خطوة من أجل بيئة نظيفة وعاصمة خضراء، وتشبيك مع كل المنظمات ولجان التغيير.

وقالت إن برامج إدارة التوعية والشراكات والإعلام بالمجلس سوف تحتوي على تشجير ومحاضرات توعوية وبرامج البيئة المدرسية بالمدارس والجامعات، وأكدت أن المبادرة ضمت كل قطاعات المجتمع المدني من الفنانين والتجار وكل المجتمع من أجل ولاية نظيفة وخضراء.

واستهدف البرنامج جمع النفايات عبر نقاط الجمع المحددة ،بجانب برنامج التوعية، وسيتمر البرنامج ليشمل كل أنحاء ولاية الخرطوم وذلك بمشاركة لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة داخل الأحياء السكنية.

الخرطوم 11-4-2021 (سونا)