بعد تصريحات سوداكال .. غضبة التازي تقترب من المريخ





أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلي بها رئيس نادي المريخ آدم سوداكال غضب كثير من الأعضاء في النادي والتي قال فيها ما قال عن رئيس النادي الفخري التازي.

وقد جاء في تصريح مهر بتوقيع المكتب الإعلامي للنادي ما يلي…. نسبة لعدم إيفاء رئيس النادي الفخري بالتزاماته التي قطعها لرئيس النادي ومجلس الإدارة وجماهير المريخ ببناء أكاديمية بمواصفات عالمية وبناء ملعب رديف للنادي وصيانة إستاد المريخ يعلن رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السيد آدم سوداكال عن تكفله بجميع تكاليف بناء الأكاديمية إضافة لصيانة وتأهيل إستاد المريخ عبر شركة عالمية، وذلك بعد تنصل الرئيس الفخري عن الإيفاء بوعده حيث أنه منذ زيارته الأخيرة والتي أطلق خلالها وعوده لم يقم بأي خطوة تؤكد على جديته في القيام بما وعد به، ويؤكد رئيس نادي المريخ أن النادي سيستجلب شركة هندسية خلال الفترة المقبلة للشروع في بناء الأكاديمية وتأهيل وصيانة إستاد المريخ.

والذي يبدو أن سودكال بعد خروج الفريق من أندية الأبطال في المجموعات دون أن يتقدم الى الدورى القادم بحسب ما كان متوقعًا له وتأتي التعليقات على ما خرجت به بقناعتها بخفي حنين بحسب ما جاء فيها. وقد وصف سودكال التازي بالتنصل عن الذي وعد به وأنه لم يف بما وعد حتى اللحظة..

ويتوقع العديد من المتابعين لشأن المريخ فض الشراكة بين الطرفين والعودة إلى المربع الأول وهو التسيير للنادى من سوداكال المغضوب عليه من الجميع وستكشف الأيام عن تلك الغضبة من قبل التازي الرافض لها جملة وتفصيلًا.

صحيفة الصيحة