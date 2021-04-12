والي كسلا: علاقتنا مع الامارات أخوية وممتدة





استقبل والي كسلا المكلف امين عام الحكومة الاستاذ الطيب محمد الشيخ وفد دولة الامارات العربية المتحدة الذي يزور الولاية حالياً برئاسة الدكتور محمد سلمان الحمادي الذي أوضح أن الزيارة تأتي في اطار العلاقات الأخوية بين السودان ودولة الامارات وتبادل التعاون وتقديم الخدمات في مجالات الزراعة والبنيات التحتية والطاقة البديلة لولاية كسلا. وأشار بحسب صحيفة الحراك السياسي إلى أن هنالك لجان مشتركة ستعقد اجتماعات منفصلة لتحديد الأولويات والبرامج التي سيتم الاتفاق على دعمها او تنفيذها، مضيفاً أن السودان له مكانة خاصة عند دولة الامارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه وأكد استمرار التعاون بين الولاية ودولة الامارات في مختلف المجالات. من جانبه رحب الوالي بالوفد الزائر من دولة الامارات الشقيقة، مشيرا الى التعاون والتنسيق بين البلدين والتعاون الممتد منذ تاريخ طويل، معربا عن تمنياته ان يستمر التعاون والعلاقة الاخوية بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

الخرطوم ( كوش نيوز)