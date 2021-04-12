عقار لـ”قبيلة الفونج بالخرطوم”: سنعالج قضايا السكن واستخراج الرقم الوطني





عضو مجلس السيادة وعّد بتذليل كافة العقبات التي تواجه القبيلة بولاية الخرطوم بحسب السلطان آدم.

أعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار عن تقديره لمواقف قبائل الفونج الداعمة لمسيرة السلام والأمن والاستقرار بالبلاد.

والأثنين، أطّلع مالك عقار بالقصر الجمهوري، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس السيادة، خلال لقائه وفد قبيلة الفونج بولاية الخرطوم برئاسة السلطان آدم على دفع الله سلطان عموم الفونج بالولاية، على بعض العقبات التي تواجه القبيلة ومن بينها قضايا السكن وإستخراج الرقم الوطني.

وقال السلطان آدم، في تصريح صحفي، إنّ عضو مجلس السيادة وعّد بتذليل كافة العقبات التي تواجه القبيلة بولاية الخرطوم.

وأشار إلى أنّ الزيارة كانت فرصة لتهنئة الفريق عقار بمناسبة توقيع اتّفاقية جوبا لسلام السودان وتقلّده لمنصبه في مجلس السيادة.

باج نيوز