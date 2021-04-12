ياسر العطا يؤكد قدرة الجيش على حماية الارض





أكد الفريق الركن ياسر العطا ، عضو مجلس السيادة الإنتقالي ، قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن ووحدة البلاد ومكتسباتها من المتربصين بها. وقال سيادته لدي مخاطبته اليوم(بحسب سونا) ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية بعطبرة بحضور اللواء الركن ربيع موسى محمد قائد سلاح المدفعية وقادة الأفرع والوحدات والشُعب، قال ” لن نسمح لأي جهة حزبية أو أي بؤر تتربص بالسودان وتسعى لتدمير وزعزعة وحدته السياسية والأمنية” . وأضاف عضو مجلس السيادة أن القوات المسلحة تعمل علي تحقيق خيارات الشعب السوداني لتنعم البلاد بالأمن والإستقرار، مؤكداََ أنها ستظل سنداََ وعضداََ للشعب ودعماََ لتحقيق آماله وطموحات في الإستقراروالسلام والتنمية. وأشار الفريق ركن ياسرالعطا إلى سعي شركاء الفترة الإنتقالية لتأسيس وطن يسع الجميع والمضي به لآفاق أرحب، مستعرضاََ التحديات التي تواجه البلاد. وأوضح أن إتفاق جوبا لسلام السودان يعد من أكبر الإنجازات، مؤكداََ حرص الحكومة على إلحاق البقية لركب السلام، وقال “إن إتفاق المبادئ بجوبا بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيزالحلو سيضع معالم الطريق لسلام دائم يحقق العدالة والمساواة ويسهم في بناء لحمة وطنية سودانية موحدة.

الخرطوم (كوش نيوز)