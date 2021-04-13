سموحة يرفض ويتمسك باطهر ويقطع الطريق على الأزرق





أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، رفضه رحيل السوداني أطهر الطاهر – ظهير أيسر الفريق – في نهاية الموسم الجاري. وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: بحسب صحيفة اليوم التالي“سموحة يرفض جميع العروض من أجل انتقال أطهر الطاهر نجم المنتخب السوداني إلى الدوري السوداني ويتمسك به”. وكان سموحة قد تعاقد مع الطاهر قبل بداية الموسم الحالي، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق الهلال السوداني وتلقى طاهر عرضًا من فريقه السابق الهلال للعودة إلى صفوفه في الموسم الجديد.

الخرطوم ( كوش نيوز)