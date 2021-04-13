وزيرة الخارجية تزور أكاديمية الامارات الدبلوماسية





وقفت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق اليوم الثلاثاء ضمن برنامج زيارتها الي الامارات علي المجهودات الكبيرة التي تضطلع بها أكاديمية الامارات الدبلوماسية في التدريب والبحوث والتأهيل المهني والدبلوماسي. جاء ذلك خلال زيارتها الي مقر الاكاديمية (يحسب سونا) حيث إلتقت السيد برناردينو ليون، مدير عام الأكاديمية، والدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائبة مدير عام الأكاديمية. وقد إستمعت الوزيرة الي عرض تعريفي بالاكاديمية ومجالات عملها ودورها ضمن المؤسسات الأكاديمية والفكرية والبحثية الإماراتية في دعم مسيرة التنمية بتطوير الدراسات والبحوث وإعداد الكوادر المدربة، مشيرا الي أن الاكاديمية لديها برامج متطورة في مجال العلاقات الدولية والتدريب الدبلوماسي. و أعربت السيدة الوزيرة عن امتنانها لحسن الاستقبال، والحفاوة، وأثنت على الجهود والإسهامات التي تعمل عليها الأكاديمية، وأشارت ألي أهمية التدريب ورفع القدرات في العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أن وزارتها جعلت ذلك من أولوياتها في هذه المرحلة، كمدخل لتطوير العمل الخارجي ولتنفيذ سياسة خارجية مبادرة ومنفتحة نحو العالم وليست منغلقة وملاحقة. وأكدت الوزيرة علي أن التدريب الذي تضمنته خطة المركز القومي للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية مستهدف الشباب والشابات بالأساس، عطفا علي تنظيم بعثات شبابية ونسوية للتبشير بسودان الثورة وتفعيل الدبلوماسية الثقافية. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المركز القومي للدراسات الدبلوماسية بالسودان وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بما يصب في مصلحة البلدين، خاصة في مجال التبادل الاكاديمي في المجال الدبلوماسي والتدريب.

الخرطوم (كوش نيوز)