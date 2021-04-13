مباحثات بين”التعايشي وفولكر” بشأن اتّفاق السلام





فولكر كشف عن تشكيل فريقٍ من البعثة للعمل مع اللجان الفنية لتقديم الدعم الفني.

أعلن رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس دعمهم الكامل لتنفيذ اتّفاق السلام.

والثلاثاء، بحث فولكر خلال لقائه عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، سير تنفيذ اتّفاق السلام وقيام مؤتمر نظام الحكم.

وكشف فولكر عن تشكيل فريقٍ من البعثة للعمل مع اللجان الفنية لتقديم الدعم الفني لقيام مؤتمر نظام الحكم وفقًا للجدول الزمني المحدّد له.

وأمنّ الاجتماع على أهمية العمل المشترك ودعم جهود مؤسسات اتّفاق السلام وبناء آليات تنفيذ بروتوكولات الاتّفاق وفقًا لمواعيدها المحددة.

وفي الثالث من أكتوبر الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف “الجبهة الثورية”.

باج نيوز