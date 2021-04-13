كباشي يلتقي وفد الإدارة الأهلية بولاية شمال دارفور





إلتقى عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بمكتبة بالقصر الجمهوري اليوم، وفد الإدارة الأهلية بولاية شمال دارفور. وقال الشرتاى أدم صبي التجاني الطيب (بحسب سونا) ممثل الإدارة الأهلية لقبيلة الزغاوة بمنطقة كرنوي بشمال دارفور ، في تصريح صحفي أن اللقاء بحث سبل تعزيز السلام ودفع العملية السلمية إلى الأمام. وأوضح آدم أن اللقاء أمن على أهمية إنضمام كافة الأطراف إلى مسيرة السلام، وتوحيد الجهود بين شركاء السلام لإنفاذ بنود إتفاق جوبا لسلام السودان على أرض الواقع. وشدد الشرتاى أدم على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات للحد من التفلتات الأمنية في بعض مناطق دارفور والتي تؤثر على مسيرة السلام والتنمية.

الخرطوم (كوش نيوز)