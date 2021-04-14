البرهان يتعهّد باتّخاذ إجراءات تكفل سيادة حكم القانون في الجنينة





قَطَعَ رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، باتّخاذ حكومته إجراءات سريعة وعاجلة تسهم في استقرار الأمن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون في ولاية غرب دارفور والجنينة على وجه التحديد.

وتفقّد البرهان الذي يزور الجنينة حالياً أمس، آثار الحريق نتيجة الأحداث الأخيرة بمدينة الجنينة خاصةً منطقة معسكر أباذر للنازحين وأحياء الجبل مربعات (15 – 16 – 2). وأعرب عن أسفه الشديد لمُستجدات الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة، مُترحِّماً على أرواح الضحايا، وَتَمَنّى الشفاء العاجل للجَرحى والمُصابين.

صحيفة الصيحة