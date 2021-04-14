أمريكا تدعو أكثر من (20) دولة لإعفاء دُيُون السودان





دَعَت الولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي، أكثر من (20) دولة لتقديم الدعم الكامل لتخفيف دُيُون السودان.

ويقدّر صندوق النقد الدولي، ديون السودان الخارجية بحوالي (60) مليار دولار.

ونظّم وزير الخزانة الأمريكية آندي بوكول، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، لقاءً افتراضياً مع ممثلين من أكثر من (20) دولة ومن نادي باريس.

وهدفت الفعالية إلى (الدفع بجُهُود السودان للحُصُول على تخفيفٍ للدُّيون بمُوجب مُبادرة البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون).

ويَأمل السودان في إعفاء دُيُونه الخَارجيّة، إبَان انعقاد مؤتمر باريس خلال شهر مايو المُقبل.

وقَدّمَت الولايات المتحدة في نهاية مارس المَاضي، مُسَاعَدَاتٍ قيمتها 1.15 مليار دولار للسودان لمُساعدته على سداد دُيُونه للبنك الدولي.

صحيفة الصيحة