السودان..وزير الداخلية يطلع اللجنة الخماسية على قرارات رئيس مجلس السيادة





يقول تاج الدين، إنّهم بصدد تبصير كافة مكوّنات المجتمع بهذه القرارات مع الالتزام التام بها.

قدّم وزير الداخلية عزّ الدين الشيخ، تنويرًا مفصلاً عن قرارات رئيس مجلس السيادة لقبيلة المساليت بمدينة الجنينة.

والأربعاء، التقى وزير الداخلية، عزّ الدين الشيخ اللجنة الخماسية من قبيلة المساليت بمدينة الجنينة، برئاسة الأمير تاج الدين محمد بحرين، في حضور والي غرب دارفور بالإنابة محمد زكريا محمد.

وأعلن رئيس اللجنة الخماسية من قبيلة المساليت الأمير تاج الدين محمد بحرين بحسب وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء، عن الالتزام التام بكافة القرارات التي اتّخذتها الدولة لبسط هيبة القانون وتعزيز قيم السلم الاجتماعي بين كلّ مكوّنات المجتمع.

وأشار إلى تعاونهم الكامل مع جهود الأجهزة المختصة لصدّ المتفلتين والقبض عليهم ومداهمة أوكار الجريمة ومنع الظواهر السالبة وجمع السلام.

والثلاثاء، تعهّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، بإصدار قرارات حاسمة لتعزيز الأمن والاستقرار بولاية غرب دارفور .

ومؤخرًا، تجدّد العنف في غرب دارفور بين قبيلتي “المساليت” و”العرب”، وأسفر عن 144 قتيلاً و233 جريحًا، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

باج نيوز