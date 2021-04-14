أكرم الهادي سليم يكشف عن”4″ عروض رسمية





اللاعب يقول إنّه لم يحسم موقفه بعد.

أوضح لاعب الأمل عطبرة أكرم الهادي سليم، أنّه سيحدّد وجهته المقبلة بعد نهاية عقده مع ناديه.

وقال أكرم الهادي سليم في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إنّه يفاضل بين أربعة عروض لاختيار الأفضل.

وأضاف” تلقيت عرضًا من أندية توتي الخرطوم، مريخ الفاشر، الأهلي الخرطوم والشرطة القضارف، وهي عروض جادة”.

وكشف أكرم عن نادي المريخ ليس من ضمن خياراته لجهة أنّه ممنوع من التعاقدات.

وأردف” أريد أنّ ألعب من أجلّ أنّ أكون متواجدًا في المنتخب في تصفيات كأس العالم وبطولة الأمم الإفريقية”.

وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية في السودان أبريل بحسب ما قرّر اتحاد كرة القدم في وقتٍ سابقٍ.

باج نيوز