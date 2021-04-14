البرهان يعلن عن إجراءات عاجلة بعد اشتباكات دامية





أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة ستسهم في استقرار الأوضاع الأمنية وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

ووقف البرهان في ختام زيارة امتدت ليومين بصحبة وفد عسكري رفيع المستوى إلى الجنينة أمس، على آثار الحريق نتيجة الأحداث الأخيرة بمدينة الجنينة خاصة منطقة معسكر أباذر للنازحين وأحياء الجبل، بحسب صحيفة السوداني.

وأعرب البرهان عن أسفه الشديد لمستجدات الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة مترحما على أرواح الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

إلى ذلك عقد البرهان لقاء مع مركزية التحالف الحاكم لقوى التغيير بغرب دارفور.

وقال مستشار والي الولاية طه عبد النبي “تمت إحاطة رئيس مجلس السيادة بحجم الخسائر المادية والبشرية، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

وأوضح أن الحكومة سوف تكون لجانا وتتخذ قرارات حاسمة وسريعة كفيلة بعدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لمناطق أخرى بالولاية وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتعزيز التعايش الاجتماعي بين مكونات الولاية.

العربية نت