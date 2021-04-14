التعايشي:مؤتمر شرق السودان سينعقد قبل مؤتمر الحكم والإدارة





كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد حسن عثمان التعايشي أن مؤتمر شرق السودان سينعقد قبل مؤتمر الحكم والادارة المرتقب .

وأكد على بدء المناقشات مع القوى التي لها ملاحظات على الاتفاقية او القوى التي وقعت على اتفاق سلام جوبا، مبينا بان هذه المناقشات مستمرة، وقال (اؤكد ان مؤتمر شرق السودان سينعقد قبل مؤتمر نظام الحكم والادارة وسيكون مؤتمر الحكم والادارة مكملا للقضايا التي سترفع من مؤتمر شرق السودان).

وقال التعايشي في حوار مع وكالة السودان للأنباء “سونا” ينشر لاحقا بأن إتفاق شرق السودان سيعرض في مؤتمر لأهل الشرق، مشيرا الى مشاركة كل القطاعات السياسية والاجتماعية في شرق السودان لاضافة ما تراه مناسبا لإتفاقيه سلام جوبا وتنفيذها، مؤكدا بان إتفاق جوبا لمسار شرق السودان وضع إعتبارا للقوى التي ليست جزءً من الإتفاق.

سونا