مجلس الأمن والدفاع: قبول المبادرة الإمارتية مرهون بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا





ورهن مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قبول المبادرة الإماريتة لحل قضية الحدود مع إثيوبيا بوضع العلامات الحدودية بين البلدين وفقاً لاتفاقية 1902م كأساس لأيِّ تعاونٍ أو تفاهُماتٍ لاحقة.

وناقش المجلس في اجتماعه موقف السودان من المُبادرة الإمارتية مُؤكِّداً تمسُّك السودان بحقِّه القانوني في أراضيه، وأثنى على المُبادرة والجُهُود التي ظلّت تُقدِّمها دولة الإمارات.

وفي سياق آخر استنكر مجلس الأمن والدفاع ما تناولته وسائط إعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية ببورتسودان وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل، وقطع بعدم دقة هذه المعلومات.

العربية نت