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مجلس الأمن والدفاع: قبول المبادرة الإمارتية مرهون بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا
ورهن مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قبول المبادرة الإماريتة لحل قضية الحدود مع إثيوبيا بوضع العلامات الحدودية بين البلدين وفقاً لاتفاقية 1902م كأساس لأيِّ تعاونٍ أو تفاهُماتٍ لاحقة.
وناقش المجلس في اجتماعه موقف السودان من المُبادرة الإمارتية مُؤكِّداً تمسُّك السودان بحقِّه القانوني في أراضيه، وأثنى على المُبادرة والجُهُود التي ظلّت تُقدِّمها دولة الإمارات.
وفي سياق آخر استنكر مجلس الأمن والدفاع ما تناولته وسائط إعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية ببورتسودان وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل، وقطع بعدم دقة هذه المعلومات.
باج نيوز
تعليق واحد
الزيارة لاسرائيل حقيقة وستكشفها الايام وتثبت ان كلمة غير دقيقة في السياسية الجبانة تعني الحقيقة من النص.
قبول مبادرة الامارات جنون سياسي وتبعية عمياء لا يقدم عليها حتي مراهق سياسي لكنها سياسة تقسيم البلد. وجلب الحروب وبيع الارادة والقرار ليس لمن يدفع ولكن لمن يوعد ويخلف وتخريب اقتصاد السودان سببه الاول الامارات بتهريب الذهب والدولار والتحكم في غالبية عظمي من وارد وصادر السودان والتحويلات البنكية من هناك تثبت ما نقول والهدف الاماراتي واضح وهو الزراعة عن طريق السودانيين والحبش كعمال صخرة وتصدير المواد الخام السمسم لصادراتها والذرة كعلف لحيوانتها ونحن لن نقبض الا الحسرة علي حكومة يتسابق اطرافها مع الخارج لينالوا رضاؤه واثبات الولاء المطلق ولا عزاء للشرفاء والوطنيين الا بيانات احزاب صفرية مشاركة في العمالة حتي النخاع تذر بها رماد مواطن ادرك ان وطنه يتسابق السياسيون فيه لنيل شارة العمالة والارتزاق علانية
ما لا يدركه هؤلاء بسبب عمي السلطة وسكرة المنصب ان التاريخ يسجل وان محاكمة بيع الاوطان لن تقف هنا