أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 16 أبريل 2021م





صحيفة السوداني:

– وفاة رئيس تحرير صحيفة (الوطن) يوسف سيد أحمد خليفة

– حمدوك: التطبيع مع إسرائيل في إطار عودة السودان للمُجتمع الدولي

– الهيئة العربية: (148) ألف مُنتج استفاد من البرامج التنموية بالسودان

– إقالة وكيل وزارة الصحة الاتحادية

– مجلس الوزراء يوافق على ترشيح مانيس سفيراً للخرطوم بفرنسا

– فتح المدارس للصفين الثامن أساس والثالث الثانوي بجنوب دارفور

صحيفة المواكب:

– حمدوك يؤكد تسليم المخلوع للمحكمة الجنائية

– (الطاقة): انفراج أزمة الكهرباء ولا برمجة للقطوعات في رمضان

– الداخلية تبحث استئناف عمل المنظمات الإنسانية في الجنينة

– النائب العام يكذب صلاح مناع بشأن صدور أمر قبض في مواجهة (هبة)

– اعتقال (98) شخصاً بسبب نزاع قبلي بشمال دارفور

– تقييد حركة منسوبي الحركات المصلحة ومنع ارتداء الزي العسكري بالجنينة

– في بلاغ ثانٍ للبرهان.. براءة ضابط من تهمة الإساءة للجيش

– قرار بفتح المدارس للصف الثامن أساس والثالث ثانوي بجنوب دارفور

صحيفة السوداني الدولية:

– حمدوك يكشف عن مباحثات بين الخرطوم والجنائية حول تسليم البشير

– النائب العام يكذب صلاح مناع

– وزيرة الخارجية تقدم تنويراً للسفراء العرب في عدد من القضايا

– كباشي يلتقي رئيس بعثة يونيتامس

– قرار بفتح المدارس للصف الثامن أساس والثالث ثانوي بجنوب دارفور

– استئناف الحوار بين الحكومة والشعبية بقيادة الحلو 24 مايو المقبل

– ضبط تانكر جازولين مهرب

صحيفة أخبار اليومْ:

– صحفية بـ(أخبار اليوم) تفوز بجائزة رفيعة من جامعة الدول العربية السعادة

– جمارك شمال كردفان تبيد مواد غذائية ومستحضرات تجميل مخالفة للاشتراطات القانونية والصحية

– جمعية العون المباشر تقدم (7080) سلة غذائية للفئات الضعيفة في المجتمع بالولايات

– بحضور رسمي.. رجل أعمال روسي يشرع في توزيع مليون سلة غذائية للفقراء جنوب الخرطوم

صحيفة النيل الدولية:

– إثيوبيا تفتح البوابات العلوية لسد النهضة.. وقلق في السودان

– جهاز المخابرات العامة ينفي صحة الأخبار بزيارة وفد امني لإسرائيل

– السودان يتحفظ على مبادرة الامارات حول الحدود مع اثيوبيا ويتمسك بحقه القانوني

– مجلس الأمن والدفاع يضع تدابير لمعالجة الأوضاع في الجنينة بعد أعمال العنف القبلي

– انطلاق مشروع الدعم النقدى للامومة والطفولة

– اتحاد الغرف: السلطات تفرض 46 نوعاً من الرسوم على السلع المصنعة محليًا