أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 16 أبريل 2021م
صحيفة السوداني:
– وفاة رئيس تحرير صحيفة (الوطن) يوسف سيد أحمد خليفة
– حمدوك: التطبيع مع إسرائيل في إطار عودة السودان للمُجتمع الدولي
– الهيئة العربية: (148) ألف مُنتج استفاد من البرامج التنموية بالسودان
– إقالة وكيل وزارة الصحة الاتحادية
– مجلس الوزراء يوافق على ترشيح مانيس سفيراً للخرطوم بفرنسا
– فتح المدارس للصفين الثامن أساس والثالث الثانوي بجنوب دارفور
صحيفة المواكب:
– حمدوك يؤكد تسليم المخلوع للمحكمة الجنائية
– (الطاقة): انفراج أزمة الكهرباء ولا برمجة للقطوعات في رمضان
– الداخلية تبحث استئناف عمل المنظمات الإنسانية في الجنينة
– النائب العام يكذب صلاح مناع بشأن صدور أمر قبض في مواجهة (هبة)
– اعتقال (98) شخصاً بسبب نزاع قبلي بشمال دارفور
– تقييد حركة منسوبي الحركات المصلحة ومنع ارتداء الزي العسكري بالجنينة
– في بلاغ ثانٍ للبرهان.. براءة ضابط من تهمة الإساءة للجيش
– قرار بفتح المدارس للصف الثامن أساس والثالث ثانوي بجنوب دارفور
صحيفة السوداني الدولية:
– حمدوك يكشف عن مباحثات بين الخرطوم والجنائية حول تسليم البشير
– النائب العام يكذب صلاح مناع
– وزيرة الخارجية تقدم تنويراً للسفراء العرب في عدد من القضايا
– كباشي يلتقي رئيس بعثة يونيتامس
– قرار بفتح المدارس للصف الثامن أساس والثالث ثانوي بجنوب دارفور
– استئناف الحوار بين الحكومة والشعبية بقيادة الحلو 24 مايو المقبل
– ضبط تانكر جازولين مهرب
صحيفة أخبار اليومْ:
– صحفية بـ(أخبار اليوم) تفوز بجائزة رفيعة من جامعة الدول العربية السعادة
– جمارك شمال كردفان تبيد مواد غذائية ومستحضرات تجميل مخالفة للاشتراطات القانونية والصحية
– جمعية العون المباشر تقدم (7080) سلة غذائية للفئات الضعيفة في المجتمع بالولايات
– بحضور رسمي.. رجل أعمال روسي يشرع في توزيع مليون سلة غذائية للفقراء جنوب الخرطوم
صحيفة النيل الدولية:
– إثيوبيا تفتح البوابات العلوية لسد النهضة.. وقلق في السودان
– جهاز المخابرات العامة ينفي صحة الأخبار بزيارة وفد امني لإسرائيل
– السودان يتحفظ على مبادرة الامارات حول الحدود مع اثيوبيا ويتمسك بحقه القانوني
– مجلس الأمن والدفاع يضع تدابير لمعالجة الأوضاع في الجنينة بعد أعمال العنف القبلي
– انطلاق مشروع الدعم النقدى للامومة والطفولة
– اتحاد الغرف: السلطات تفرض 46 نوعاً من الرسوم على السلع المصنعة محليًا