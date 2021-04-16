“الشفافية” تدعو وزارة المالية للإفصاح عن أداء الربع الأول للموازنة





طالبت المنظمة السودانية للشفافية، وزارة المالية بنشر الوثائق المطلوبة لميزانية 2021م وفقا لمعايير الموازنة المفتوحة على موقعها في الإنترنت، ومكونات الميزانية من إيرادات ومصادرها ومصروفات ومصارفها ومن عقودات ومشتروات، والتقارير الشهرية والدورية بما يوضح الإلتزام بما هو مجاز ويبين بجلاء أي إنحرافات أو تجاوزات.

واوضحت المنظمة في بيان لها، الربع الأول من عام تنفيذ ميزانية 2021م مر وهي تفتقد الشفافية وتأكيدها وتفتقد الوثائق والتقارير المنشورة لممارسة الرقابة، فالجميع لا يزال غائبًا أو مغيباً بدءاً بالمواطن ومروراً بالأجهزة الرقابية ووزارة المالية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وانتهاء بالمجلس التشريعي المؤقت.

وأوضح البيان أن الإخلال بتلك الموجهات والمعايير والضوابط يعني غياب الإلتزام بمبادئ الشفافية المالية في التنفيذ وبالتالي عدم وجود قواعد موضوعية يمكن أن تقوم عليها أسس للمساءلة والمحاسبة.

ودعت المنظمة إلي إلغاء البند 2/9 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الساري (لا يجوز نقل الاعتمادات من بند لآخر إلا بموافقة الوزير) والذي يناقض البند 1/9 (لايجوز نقل أو تعديل الاعتمادات المقررة إلا بموافقة السلطة التشريعية المختصة) لإحكام الرقابة والحد من أي تصرفات أو ممارسات غير سليمة قد تأتي من الجهاز التنفيذي ممثلا في وزارة المالية، وإرساء وتنفيذ قيم الرقابة والمساءلة والمحاسبة في إطار الشفافية المطلوبة لسلامة إدارة الأموال العامة.

(كوش نيوز)