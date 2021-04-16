مباحثات بين الحكومة والوكالة الدولية للتنمية لتمويل مشروعات بقيمة ملياري دولار





قال رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك، إن الإطار المطروح للاستثمار بالبلاد من قبل الوكالة الدولية للتنمية –إحدى وكالات البنك الدولي- سيساعد على استقطاب الاستثمار للسودان من وكالات ودول أخرى حسب الأولويات التنموية للحكومة، بما يسهم في تفعيل الموارد الذاتية للبلاد ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وبحث حمدوك مع وفد التنمية الدولية، بمقر مجلس الوزراء امس، بحضور وزيري المالية ورئاسة مجلس الوزراء، الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها وكالة التنمية الدولية بالسودان في الفترة من ٢٠٢١م – ٢٠٢٢م بما يزيد عن ٢ مليار دولار خاصة في مشاريع الطاقة والزراعة والطرق الريفية والصرف الصحي وشبكات المياه بقيمة ١.٢ مليار دولار للتنمية الريفية، و٨٠٠ مليون دولار للاستثمار في مجالات مختلفة منها شبكات الطاقة في إقليم شرق أفريقيا.

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