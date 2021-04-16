(الوساطة): تقدم في حل خلاف اتفاق الشرق وتقاسم الثروة للوسط والشمال





اطلع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن على النتائج التي توصل إليها فريق الوساطة الجنوبية، فيما يختص بالقضايا التي كلف بها وفي مقدمتها ملف شرق السودان.

وقال نائب رئيس وفد الوساطة د. ضيو مطوك في تصريح صحفي، إن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة، أمس، على ما تم في ملف شرق السودان، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة بقيادة الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الإنتقالى أجرت اتصالاتها بأطراف العملية السلمية ويتوقع التوصل إلى نتائج في القريب العاجل.

وأضاف ضيو أن وفد الوساطة أحرز تقدما كبيرا فيما يختص بقضية تقاسم الثروة في مساري الوسط والشمال ومن المنتظر توقيع اتفاق في الشأن خلال الفترة المقبلة.

وفيما يختص بالملف الأمني أوضح ضيو أن الوساطة رأت ضرورة قيام آليات حاكمة لتحريك القوات حسب ما هو منصوص عليه في اتفاق السلام، مبينا أن هنالك تفاهما كبيرا بين الحكومة وأطراف العملية السلمية فيما يختص ببدء تجميع هذه القوات في المعسكرات.

وأشار د. ضيو إلى أن اللقاء تطرق للقضايا الخاصة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وضرورة التسريع في تعيين أعضاء المجلس التشريعي وتقسيم النسب وتحديد الممثلين في المجلس .

وقال ضيو إنه أطلع رئيس مجلس السيادة على ما تم بشأن قيام بعض المؤسسات المهمة المتعلقة بالعدالة الانتقالية خاصة المفوضيات، موضحا أن وزير العدل أكد جاهزية القانون وينتظر إجازته في وقت لاحق، مبينا أن هذه القوانين ستعيد الثقة للمواطنين وتسرع من عودة اللاجئين خاصة في دارفور.

السوداني