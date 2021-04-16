(95) ألف نازح يقيمون بالمؤسسات الحكومية بالجنينة





تلقى وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، تقريراً مفصلاً عن الحالة الإنسانية للنازحين واللاجئين من جراء احداث القتل الدامية التي شهدتها الجنينة.

وقال مفوض العون الانساني بولاية غرب دارفور عمر عبد الكريم إن 95 ألفا من النازحين يتوزعون في المؤسسات الحكومية من بينهم النساء والأطفال وكبار السن.

وطالب مفوض العون الإنساني المنظمات الاستعجال في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين خاصة المياه والغذاء فضلا عن الخدمات الصحية.

وكشف عن مساعدات إنسانية سترسل من الخرطوم في الأيام المقبلة.

وناشد مفوض العون الإنساني كافة مكونات المجتمع المدني نبذ العنف والاحتراب ورتق النسيج الاجتماعي وتعزيز قيم المصالحة والسلم. وأكد العاملون بالمنظمات الأممية والتطوعية تضامنهم مع حكومة الولاية وتقديم المساعدات للمتضررين من كل الأطراف .

السوداني