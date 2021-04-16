التعايشي: الإعلان عن موعد مؤتمر الحكم والإدارة خلال يومين





كشف عضو مجلس السيادة، محمد حسن عثمان التعايشي، عن اكتمال الترتيبات الفنية المتعلقة بالتحضير لمؤتمر نظام الحكم والإدارة وسيتم الاعلان عنه خلال اليومين القادمين.

وقال التعايشي في حوار مع وكالة السودان للأنباء امس، أن مؤتمر نظام الحكم والإدارة يعد عملية متكاملة؛ سيتم من خلال ورشة فنية لمناقشة كل الموضوعات المتعلقة بنظام الحكم في السودان في المرحلة الأولى.

وابان التعايشي أن المرحلة الثانية للمؤتمر هي مرحلة المشاورات مع القواعد في مختلف القطاعات بالبلاد، وتستمر لمدة 7 أيام، موضحاً أن المرحلة الثالثة هي مرحلة تجميع الأوراق الأساسية وعقد المؤتمر الذي سيحضره أكثر من 500 شخص ممثلين لمختلف القطاعات السياسية والفئوية والاجتماعية في السودان.

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