الكشف عن نتائج فحص هاتف أحمد الضي أمام المحكمة





عقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، امس جلسة لمحاكمة الناشط السياسي أحمد الضي بشارة، الموقوف على ذمة تسجيله فيديوهات (لايفات) وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أفشى خلالها معلومات عسكرية سرية .

وقال المتحري للمحكمة إن هناك إفادة واردة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تفيد بفحص هاتفين محمولين .

وأوضح المتحري للمحكمة كذلك أن نتيجة الفحص للهاتفين توصلت إلى وجود عدد من الصور، ولقطات شاشة لبعض الدردشات، بالإضافة إلى وجود آخر دردشات بين المتهم وثلاثة أشخاص من بينهم رقم باسم (قوش 1) .

. وحددت حددت المحكمة موعداً آخر لمواصلة سماع قضية الاتهام

السوداني