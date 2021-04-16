تطورات جديدة بالمريخ فيفا يفاجئ شداد وسوداكال بمهلة 24 ساعة





فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، رئيس اتحاد كرة القدم كمال شداد الى جانب رئيس نادي المريخ آدم سوداكال بخطاب طالب من خلاله بالرد خلال مهلة اقصاها 24 ساعة على الشكوى التي دفع بها مجلس المريخ بقيادة محمد موسي الكندو بشأن الاجراءات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية التي جرت في 27 مارس بالاضافة الى حق النادي في تقرير مصيره وفقا للنظام الاساسي الساري.

وبحسب المصادر فإن الخطاب الاخير من الفيفا جاء بناء على الشكوى التي دفع بها مجلس المريخ ( مجموعة الكندو ) بدعم مباشر من اتحاد جماهير المريخ وجميع الفئات التي شاركت في الجمعية العمومية الاخيرة.

ويترقب الجميع رد رئيس اتحاد كرة القدم الى جانب رئيس المريخ سوداكال على الخطاب، وينتظر أن تشهد القضية تطورات متسارعة في غضون الايام القادمة خاصة في ظل الانقسام الكبير داخل اروقة اتحاد كرة القدم بشان ملف نادي المريخ حيث يقف عدد كبير من الاعضاء مع الاجراءات التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية واعتماد الجمعية العمومية التي جرت بتاريخ 27 مارس والتي تم من خلالها عزل الرئيس الحالي سوداكال بينما يمضي الاخير في اتجاه التمسك بمنصبه معتمدا على رئيس اتحاد الكرة شداد الذي رفض الاعتراف بما جرى من اجراءات سابقة ووصفها بالفوضى.

السوداني