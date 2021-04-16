السودان يشارك في احتفال التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة الجديدة





شارك وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم ووكيل أوّل وزارة المالية عبد الله إبراهيم ووكيل التخطيط أمين صالح والطاقم الفني بإدارة التمويل الخارجي في احتفال التوقيع بالأحرف الأولى على اتّفاقية الشراكة الجديدة مع منظمة الدول الأفريقية الكاريبية الباسفيكية والإتحاد الأوروبي والتى وقعت عبر تقنية(الفيديو كونفرانس).

واتّفاقية الشراكة الجديدة مع منظمة الدول الإفريقية الكاريبية الباسفيكية والاتحاد الأوروبي، تعتبر استراتيجية وبداية الاندماج للسودان في المجتمع الدولي.

وخصّصت الاتّفاقية لإفريقيا مبلغ وقدره”29″ بليون يورو لمدة سبع سنواتٍ عبر برتوكول تنفيذي.

باج نيوز