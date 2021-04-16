وزيرة الخارجية : أطلعنا رئيس مجلس الأمن على ملف سد النهضة





أكدت وزيرة الخارجية مريم صادق المهدي، الجمعة، أن إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما في مفاوضات سد النهضة وقالت المهدي خلال لقاء تلفزيوني: أثيوبيا تستهتر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار وتقوم بإرسال رسائل غير صحيحة في ملف سد النهضة.

وأضافت: صدرت تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي، وهناك مرجعيات محددة في مفاوضات سد النهضة، وإثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء للحوار المباشر.

وأكدت أن السوان أطلع رئيس مجلس الأمن الدولي على تطورات مفاوضات سد النهضة، وجددت الدعوة لجلوس الأطراف لحل أزمة سد النهضة.

( كوش نيوز)