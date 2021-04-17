والي شمال كردفان يشهد ختام فعاليات مسابقة القرآن الكريم





شهد الاستاذ خالد مصطفى ادم والي ولاية شمال كردفان بالمركز الثقافي الإسلامي بالابيض الجمعة ختام فعاليات مسابقة القرآن الكريم الحاديه والعشرين والتي نظمتها جماعه انصار السنه المحمديه بالتعاون مع شركة الجميح القابضة بالمملكة العربية السعودية وجامعة القران الكريم.

وقال الاستاذ خالد مصطفى ان المسابقة تزامنت مع شهر رمضان المعظم تعزيزاً للترابط والإخاء والتراحم، واشاد والي شمال كردفان بروح التنافس مثمناً دور جماعة أنصار السنة المحمدية في الاهتمام بالقران الكريم واهله من خلال إقامة المسابقات القرآنية ورعاية طلاب القرآن، كما حيا الدور الكبير الذي تقوم به شركة الجميح القابضة في العديد من المشروعات والأنشطة الإنسانية.

وأعلن الأستاذ خالد مصطفى تبني حكومه الولايه للمسابقة القادمه بجانب رعاية كافه الانشطه والبرامج الدينية، مقدما دعماً للفائزين في المسابقة.

الأبيض 16-4-2021 (سونا)