الكاروري يكشف تفاصيل ميزانية آلية فتاوى القروض بالفائدة





قال رئيس آلية القروض بالفائدة الشيخ عبدالجليل النذير الكاروري لـ(السوداني) إن الميزانية التي خصصها النظام السابق لعمل الآلية لم تصرف لأسباب إدارية بمجلس الوزراء، وإنها تعد مخصصات اجتماعات لعمل الآلية.

وأشار إلى أنه خلال عمله كرئيس للآلية لم يتم صرفها، منوهاً إلى أن أي لجنة في مجلس الوزراء يتم التصديق لها بأموال أتعاب الاجتماعات.

وطبقاً لوثائق تحصلت عليها (السوداني) فإن النظام السابق كان يخصص ميزانية من المال العام لآلية تسمى (آلية القروض بالفائدة)، بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، يترأسها الشيخ عبد الجليل النذير الكاروي.

ووفقاً للوثيقة فإنه صرف مبلغ 2 ألف جنيه لجميع الأعضاء في 12 شهرًا، إلا الرئيس خصص له 2500 جنيه.

الخرطوم : مشاعر أحمد

صحيفة السوداني