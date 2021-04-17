بالصور.. القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم وحرمه يخوضان تجربة إفطار رمضاني سوداني (عصيدة وسلطة روب)





عبر القائم بالأعمال الأمريكي، بالخرطوم، “براين شوكان”، عن إعجابه وحرمه، بالمائدة السودانية الرمضانية، وأجواء رمضان في السودان، التي تسودها الإلفة والكرم

ونشر “براين” صوراً له مع حرمه، اليوم السبت، على الصفحة الرسمية للسفارة على فيسبوك، وهما يتناولان إفطار سوداني يحتوي على وجبات شعبية معلقاً:

“بعد تلقينا لعديد من المقترحات من أصدقاء وزملاء بأن نتذوق المأكولات السودانية الرمضانية، قررت وزوجتي خوض التجربة، حيث حظينا اليوم بفرصة الجلوس إلي مائدة الإفطار وتناول العصيدة وسلطة الروب بالإضافة للمشروب الشعبي الحلو مر والكركدي.

مضيفاً: ” إن شهر رمضان في السودان حقاً فريد ، حيث تجتمع فيه العائلات في جو من الإلفه والكرم والترحاب”.

صحيفة سبق