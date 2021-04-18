مُصادرة عملات أجنبية ضُبطت بحوزة سيدة حاولت تهريبها للخارج





أمَرَت محكمة الإرهاب (2) بالخرطوم بمُصادرة كميات كبيرة من العُملات الأجنبية ضُبطت بحوزة سيدة حاولت تهريبها للخارج عبر مطار الخرطوم.

وقرّرت المحكمة أمس، مُصادرة نحو (12.400) يورو و(20.550) ريالاً سعودياً بحوزة السيدة لصالح هيئة الجمارك. وغرّمت محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم بحسب صحيفة الصيحة، المُدانة مبلغ (50) ألف جنيه والسجن لمدة شهرين كعقوبة بديلة حال فشلت في سداد الغرامة، وذلك لإدانتها بمخالفة نصوص المواد (198 – 199) من قانون الجمارك التي تتعلّق بالتهريب، إضافةً إلى إدانتها بمُخالفة نص المادة (6/ ب) من لائحة التعامُل بالنقد الأجنبي التي تتعلّق بتهريب النقد الأجنبي للخارج دون تصريح رسمي من جهات الاختصاص.

وحسب الاتّهام، أبلغ الشاكي يفيد بأنه وبتاريخ البلاغ، قد ألقي القبض على المتهمة بمطار الخرطوم الدولى وبحيازتها مبلغ (12.400) يورو إضافةً إلى مبلغ (20.550) ريالاً سعودياً في طريقها لتهريبها إلى الخارج ليتم القبض عليها وتدوين إجراءات بلاغ في مُواجهتها، وبعد اكتمال التحريات، أحالت النيابة ملف القضية الى المحكمة للفصل فيه .

الخرطوم (كوش نيوز)