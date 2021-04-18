آبي أحمد: سد النهضة سيحمي السودان من الفيضانات





قال رئيس الوزراء ‎الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده ليس لديها أي نية للإضرار بدولتي المصب السودان ومصر، وأنه تم إنشاؤه من أجل تلبية احتياجات بلاده.

وأكد آبي أن ‎سد النهضة سيحمي السودان من الفيضانات العارمة، لأن التعبئة ستكون من المياه الفائضة من موسم الأمطار في شهري يوليو وأغسطس.

ونشر آبي أحمد فيديو جديداً للسد، قبل التعبئة الثانية على حسابه بتويتر، يوضح تدفق المياه من المنافذ المكتملة حديثاً، حيث تقوم إثيوبيا بإطلاق المزيد من المياه من تخزين العام الماضي.

صحيفة السوداني