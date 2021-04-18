وزيرة الخارجية تعقد اجتماعاً اسفيرياً لسفراء دول الاتحاد الأفريقي





عقدت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي اليوم اجتماعا اسفيريا لسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى الخرطوم. وشارك في الاجتماع السيد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية حيث أدار اللقاء السفير خالد فرح مدير عام الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية. وقدمت الوزيرة بحسب (سونا)، شرحا مفصلا عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرا في كينشاسا، موضحة موقف السودان الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الاثيوبي. وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الأفريقية للتوصل لحلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف. من جانبه قدم وزير الري ياسر عباس شرحا عن الاجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات، مشيرا إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل لاتفاق عاجل، مؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة.

الخرطوم (كوش نيوز)