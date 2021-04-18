عضو السيادي الطاهر حجر يؤكد دعم الدولةلبرامج تدريب وتأهيل الشباب





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ الطاهر حجر دعم الدولة لبرامج تدريب وتأهيل الشباب في مجال الريادة والقيادة. وأشاد (بحسب سونا ) الأستاذ حجر بمبادرة “طريق المستقبل” ووقوف الدولة إلى جانب مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء القدرات. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بوفد مبادرة طريق المستقبل الذي قدم تنويراََ لعضو مجلس السيادة الانتقالي حول أهداف ومشاريع المبادرة. وأوضح رئيس المبادرة الأستاذ مصعب عبد القادر في تصريح صحافي أن اللقاء بحث المشاريع المستقبلية لتأهيل وتدريب الشباب وتمكينهم في مجالات الريادة والقيادة.

الخرطوم (كوش نيوز)